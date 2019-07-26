مدان: “زطشي وفر كل الإمكانيات من أجل التحضير الجيد للكان”

أشاد المناجير العام للمنتخب الوطني حكيم مدان برئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي الذي وفّر كل الإمكانيات من أجل التحضير الجيد لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتحدث مدان لوسائل الإعلام على هامش تكريمه من طرف والي ولاية تيزي وزو رفقة اللاعب يوسف عطال قائلا:

“الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وعلى رأسها خير الدين زطشي وضعت كل الظروف الملائمة للمنتخب، من أجل التحضير الجيد لنهائيات كأس أمم إفريقيا، وكان زطشي في الإستماع لكل متطلبات الطاقم الفني، وعلينا أن نشكر كل الأشخاص الذين ساهموا في هذا التتويج”.