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الرياضة

مدان :”سنتخذ جميع الإجراءات للعب المباراة الأولى بملعب حسين ايت احمد”

بقلم عزيز طالبي
مدان :”سنتخذ جميع الإجراءات للعب المباراة الأولى بملعب حسين ايت احمد”
مدان
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كشف المدير العام لشبيبة القبائل حكيم مدان. عن اتخاذ الإدارة القبائلية اجراءات قانونية و ادارية للسماح للفريق بلعب أول مباراة بملعب حسين ايت احمد بتيزي وزو.

وقال حكيم مدان في تصريح لقناة “النهار”، اليوم السبت، “البرمجة الأولى كانت بملعب 1 نوفمبر. لكن سنتخذ كل الإجراءات القانونية والإدارية للعب المباراة الأولى بملعب حسين ايت احمد”.

كما أضاف حكيم مدان “لا نملك خيار أخر سوى اللعب بملعبنا، وأتمنى أن يكون الأنصار حاضرين بقوة في أول مباراة”.

ويسعى الفريق القبائلي لتحقيق إنطلاقة مثالية في البطولة الوطنية، ومصارعة كبار البطولة في شاكلة شباب بلوزداد و مولودية الجزائر و اتحاد العاصمة.

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