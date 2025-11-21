مدان: “سنواجه أحد أبرز المرشحين للتتويج برابطة الأبطال”

أبرز المدير الرياضي العام لشبيبة القبائل، حكيم مدان، صعوبة المباراة المقبلة التي تنتظرهم في رابطة أبطال إفريقيا، في مواجهة نادي الأهلي المصري.

وصرح حكيم مدان، للإذاعة الوطنية، بخصوص مباراتهم ضدالأهلي المصري: “هي مباراة كبيرة مرتقبة بين فريقين كبيرين”.

كما أضاف: “سنواجه أحد المرشحين للتتويج بهذه البطولة، وعلينا أن نكون في أتم جاهزيتنا لهذه المواجهة”.

وأردف: “لاعبينا يدركون أهمية اللقاء، وصعوبة المواجهة، لكنهم مستعدون لتقديم مباراة في المستوى، وفي كرة القدم كل شيء ممكن”.

وتابع حكيم مدان: “المباريات الثلاث الأولى في دور المجموعات جد مهمة، من أجل تحقيق التأهل للدور الربع النهائي”.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، يواجه غدا الجمعة، مضيفه الأهلي المصري، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.