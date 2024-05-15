مدان :”شبيبة القبائل خيرها سبق وسأمنحها كامل خبرتي “

أبدى حكيم مدان سعادته الكبيرة بتعيينه في منصب المدير العام لفريق شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، حيث وعد بمنح الفريق خبرته في التسيير.

وقال حكيم مدان خلال الندوة الصحفية عقب تقديمه في منصبه الجديد “شبيبة القبائل أعطتني ما كنت أتمناه، و سأرد القليل من فضلها، في منصبي الجديد، يجب العمل ثم العمل ثم العمل”.

كما أضاف مدان “أشكر المدير العام و الرئيس ولد علي، و وضعهم الثقة الكاملة في شخصي، سأعمل ما في وسعي لنعمل على إعادة الأفراح”.

وأردف المناجير السابق لشبيبة القبائل “أعدكم بمنح خبرتي في التسيير، لكي نسعد الجميع وحتى الجمهور الجزائري”.

كما ختم “شبيبة القبائل أكبر من نادي، الفريق صنع أفراح أكثر من رائعة ولهذا يستحق العودة إلى منصة التتويجات”.