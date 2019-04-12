مدان: “عدة منتخبات إفريقية تريد مواجهة الخضر وديا قبل الكان”

كشف المناجير العام للمنتخب الوطني، حكيم مدان، عن رغبة العديد من المنتخبات الإفريقية في خوض مواجهة ودية تحضيرية أمام الخضر.

وصرح حكيم مدان، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “عدة منتخبات إفريقية طلبت مواجهة منتخبنا الجزائري وديا استعدادا للكان”.

وأضاف: “شخصيا لا يمكنني الحديث عن هذه المقترحات، الأمر يخص الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي سيضع البرنامج المناسب للخضر”.

وتابع: “لدينا أيضا عدة اقتراحات، حول المكان الذي سيجري فيه منتخبنا الوطني، تربصه التحضيري الأخير، تحسبا للكان”.

وجاءت تصريحات حكيم مدان، من مصر أين يتواجد لحضور سحب قرعة نهائيات أمم إفريقيا 2019، المقررة أمسية اليوم الجمعة.