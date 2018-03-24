مدان في النمسا تحضيرا لوصول “الخضر”

يتواجد مناجير المنتخب الوطني، حكيم مدان، منذ أمس الجمعة، بالنمسا، أين يقف على جميع التحضيرات، تحسبا لوصول أشبال رابح ماجر.

وتواجد حكيم مدان، في مدينة “غراتس” النمساوية، أين التقى منظمي المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام نظيره الإيراني، كما تفقد فندق إقامة الخضر.

ورافق مدان، في هذه السفرية، طبيب “الفاف”، يوسف أوزنالي، إضافة لطباخ المنتخب فريد النميري، تحضيرا لوصول رفقاء القائد كارل مجاني.

ومن المقرر أن يصل المنتخب الوطني إلى النمسا، غدا الأحد، تحسبا لخوض مباراته الودية أمام منتخب إيران، المقررة الثلاثاء المقبل.