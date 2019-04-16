مدان: ” كثر الحديث حول الفندق..هذه الأشياء تافهة”

ردّ مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان على بعض الأطراف التي إنتقدت تعامل الإتحاد الجزائري مع قضية حجز الفندق بالمدن المصرية تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وأجرى حكيم مدان حوارا حصريا مع قناة “النهار”، أين كشف عن إستعدادات الفاف لإنجاح تربص الخضر وإقامته في القاهرة قائلا:

“للأسف كان هناك كلام كثير حول الفندق، وتأخرنا في حجز الفندق وكأننا نبحث عن الصعود إلى القمر..هذه الأشياء تافهة والناس تتكلم على أمور عادية، إلا أن بعض الأطراف تعطيها طابعا آخرا”.

وأضاف: “بما يخص المنتخب الوطني لا يوجد مشكل في القاهرة، لأن الفنادق كانت محجوزة من طرف الكاف، وقد قمنا بزيارة الفندق الذي يعتبر من بين الأفضل في القاهرة”.