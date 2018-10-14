مدان: “كل الظروف مهيئة لإستقبال التشكيلة الوطنية بالبنين”

أكد الناجير العام للمنتخب الوطني، حكيم مدان، المتواجد بعاصمة البنين، كوتونو، أن كل الظروف مهيئة لاستقبال التشكيلة الوطنية، استعدادا لمباراة العودة بين البنين، والجزائر.

وصرح حكيم مدان، لتلفزيون “النهار”: “قمت بزيارة إلى البنين منذ 20 يوما، ووقفنا على ظروف الإقامة بالعاصمة كوتونو”.

وأضاف: “كل الظروف جاهزة لاستقبال التشكيلة الوطنية بكوتونو، ويبقى الأهم هو تأدية مباراة في المستوى”.

وأكد مدان: “حظينا باستقبال جيد من مسؤولي الكرة في البنين، وتلقينا كل التسهيلات اللازمة، بمساعدة الدبلوماسية الجزائرية بكوتونو”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيشد الرحال إلى البنين اليوم الأحد، على الثانية زوالا، من مطار هواري بومدين بالعاصمة، عبر رحلة خاصة.