مدان: لاعبونا قدمو مباراة رجولية أمام قطر وأظهرو إمكانيات جيدة”

أثنى حكيم مدان، مناجير المنتخب الوطني الجزائري، على آداء لاعبيي الخضر، أمام قطر، مؤكدا أن المباراة شهدة مستوى عالي.

وصرح حكيم مدان، لمبعوث تلفزيون “النهار” إلى قطر، عقب هذا اللقاء: “المباراة شهدت مستوى عالي، أمام منتخب قطر الذي شارك بتشكيلته الأساسية”.

وحول مردود لاعبي الخضر قال مدان: “بالنظر لآداء لاعبينا اللذين قدمو آداء رجولي، يمكن القول أن هناك لاعبين يملكون إمكانيات لتحقيق نتائج إيجابية”.

وأضاف حكيم مدان: “نتمنى أن يواصل اللاعبون بهذه العقلية والإرادة، لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية مستقبلا”.