مدان: ” لاعبينا غير متعودين على العشب الإصطناعي”

إشتكى مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان من الحالة المهترئة لأرضية ميدان الملعب البلدي للطوغو الذي سيحتضن مواجهة الخضر أمام المنتخب الطوغولي.

وتحدث مناجير المنتخب الوطني على على هامش أشغال الجمعية العامة الإستثنائية المنعقدة صبيحة اليوم السبت قائلا:

“مواجهة منتخب الطوغو تعتبر جد هامة، لكن كل المباريات صعبة وأضن أن التحضيرات ستجرى بطريقة عادية لهذا الموعد”.

وأضاف: “كانت لدي زيارة للطوغو منذ شهر، ووقفت على حالة أرضية الميدان للملعب البلدي الذي سيحتضن المباراة، والذي يعتبر من العشب الإصطناعي، مع العلم أن لاعبينا متعودين على الملاعب الأوروبية، وغير متعودين على العشب الإصطناعي”.