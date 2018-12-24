مدان: “لم نطلب من أي ناد تسريح لاعبينا المحترفين”

أكد مناجير المنتخب الوطني، حكيم مدان، أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، لم يطلب من الأندية الأوروبية، تسريح لاعبينا المحترفين للمشاركة في ودية قطر.

وصرح حكيم مدان، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “كان هناك بعض الإشاعات بخصوص التشكيلة والأسماء المستدعات لهذا التربص”.

وأوضح: “الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، لم يقدم طلب لأي ناد، من أجل تسريح لاعبينا المحترفيين، للمشاركة في هذه المباراة”.

وأضاف: “هذا التربص، والمباراة الودية المقررة أمام منتخب قطر، لا تدخل ضمن تواريخ الفيفا، والنوادي ترفض تسريح لاعبيها خارج تواريخ الفيفا”.

واستثنى حكيم مدان: “بخلاف بعض النوادي، على غرار السد القطري، والترجي التونسي، التي تجمعنا بهم علاقات جيدة”.