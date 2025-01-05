مدان: “مشاكل بن شيخة مع بعض أشباه الأنصار”

أكد المدير العام لفريق شبيبة القبائل، حكيم مدان، بأن مشاكل المدرب عبد الحق بن شيخة، مع بعض أشباه أنصار النادي وفقط.

وكان بن شيخة، قد أعلن الجمعة الماضية، رسميا عن نهاية مغامرته مع شبيبة القبائل، بعد نصف موسم، قاد فيه الفريق لتصدر البطولة مؤقتا. والتأهل إلى الدور 16 من كأس الجزائر.

وعن استقالة بن شيخة، قال مدان: “كان غاضبا، وتأثر ببعض الأمور التي شاهدها، ودخل في مناوشات مع بعض أشباه الأنصار.. واحد أو اثنين”.

وفي تصريحات أدلى بها على هامش نهائي “السوبر” لفئة الرديف. الذي توج به الكناري أمس، أمام شباب بلوزداد، أوضح مدان، بأن إدارة الشبيبة لا تريد رحيل بن شيخة.

وختم: “نحن كإدارة سنقوم بكل مجهوداتنا اللازمة من أجل اقناع المدرب بن شيخة، للتراجع عن خطوة الاستقالة”.