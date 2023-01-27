مدان: “ممثلو الكاف راضون جدا عن ظروف سير منافسة الشان”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس لجنة تنظيم الشان بالعاصمة، وعضو المكتب الفيدرالي، حكيم مدان، رضى ممثلي الكاف على سير منافسة الشان.
وصرح مدان، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “يوميا نجتمع بأعضاء لجنة تنظيم الشان التابعة للكاف، للحديث عن سير هذه البطولة”.
كما أضاف: “الجميع أبدى رضاه التام عن الظروف التي تسير عليها هذه البطولة إلى حد الآن، من جميع النواحي”.
وأردف: “أتمنى أن يواصل منتخبنا الوطني مساره بنجاح، بتحقيق الفوز اليوم الجمعة في مواجهة الربع نهائي أمام كوت ديفوار”.
وختم حكيم مدان: “الجماهير الجزائرية قدمت صورة جد مشرفة عبر كل المدن المحتضنة لهذا الشان، خاصة جماهير ملعب “نيلسون مانديلا”.
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