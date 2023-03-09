مدان :”موبيليس مموّلا فقط ومهمتها ليست تسجيل الأهداف” !

طالب حكيم مدان عضو المكتب الفيدرالي من اللاعبين ومدرب شبيبة القبائل تحمّل المسؤولية في انقاذ الفريق من شبح السقوط.

وقال حكيم مدان في تصريح لـ “النهار” اليوم الخميس عن قدوم الممول الجديد موبيليس “الأمر الإيجابي قدوم موبيليس الى شبيبة القبائل، المهمة ستكون صعبة، لأن الممول ليس هو يسجّل الأهداف وإنما اللاعبين وقرارات المدرب”.

وأضاف مدان “اليد في اليد من اقناذ الفريق من الوضعية الصعبة، الأمر الصعب حاليا عن الإبقاء على الفريق في القسم الأول”.

كما ختم عضو المكتب الفيدرالي “الشبيبة كبيرة على كل الأشخاص، ويجب إنقاذها من الفترة الحساسة”.

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