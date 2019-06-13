مدان: “نعتذر للجميع وسنواصل المشوار بكل عزيمة”

أكد “حكيم مدان” مناجير المنتخب الوطني الجزائري، أن قرار إبعاد “هاريس بلقبلة” كان قد اتخذ من طرف “بلماضي” و”زطشي”.

وقال “مدان” في تصريحات نقلها موقع “دي زاد فوت”: “كما هو معلوم، القرار اتخذ من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي ورئيس الاتحادية خير الدين زطشي”.

وأضاف: “نحن متأسفين للاعب ولكن هذه الأشياء ليس من تقاليد الجزائريين ونتمنى له كل الخير ونحن سنواصل المشوار”.

وتابع: “الرسالة التي بعثها بلقبلة كانت مؤثرة وتأسف كثيرا على هذا الأمر والآن مررنا لأمور أخرى”.

وختم كلامه: “ان شاء ربي يكون معانا، ونعتذر لكل الناس”.