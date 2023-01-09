مدان: “هذه الطبعة من “الشان” تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر”

أكد حكيم مدان، مدير موقع لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين، الأهمية التي تكتسيها هذه الطبعة من “الشان” بالنسبة للجزائر.

وصرح مدان، في حوار نقلته الصفحة الرسمية لـ”الشان”: “هذه الطبعة من كأس أمم إفريقيا للمحليين تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر”.

كما أضاف: “أهمية هذه الطبعة من “الشان”، تكمن في الأهداف المستقبلة المسطرة، والتي نهدف من خلالها لاحتضان بطولات أخرى”.

وتابع حكيم مدان: “لهذا السبب نحرص جدا على ضمان نجاح هذه الطبعة، رغم ادراكنا لصعوبة المأمورية التي تنتظرنا”.