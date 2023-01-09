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الرياضة

مدان: “هذه الطبعة من “الشان” تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر”

بقلم كريم تيغرمت
مدان: “هذه الطبعة من “الشان” تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر”
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أكد حكيم مدان، مدير موقع لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين، الأهمية التي تكتسيها هذه الطبعة من “الشان” بالنسبة للجزائر.

وصرح مدان، في حوار نقلته الصفحة الرسمية لـ”الشان”: “هذه الطبعة من كأس أمم إفريقيا للمحليين تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر”.

كما أضاف: “أهمية هذه الطبعة من “الشان”، تكمن في الأهداف المستقبلة المسطرة، والتي نهدف من خلالها لاحتضان بطولات أخرى”.

وتابع حكيم مدان: “لهذا السبب نحرص جدا على ضمان نجاح هذه الطبعة، رغم ادراكنا لصعوبة المأمورية التي تنتظرنا”.

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