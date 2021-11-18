مدان وأوكالي يكرمان سفير الجزائر بتونس

أجرى عضوا المكتب الفيدرالي، حكيم مدان، ورشيد أوكالي، زيارة مجاملة للسفير الجزائري بتونس عزوز باعلال.

واستغل مدان، وأوكالي، فرصة تواجدهما بتونس، رفقة المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، المشارك في بطولو لوناف، لزيارة السفير الجزائري.

كما قام عضوا المكتب الفيدرالي، بمنح قميص المنتخب الوطني، لعزوز باعلال، تكريما له نظير المساعدات التي قدمها لبعثة الخضر بتونس.

ونقل كل من حكيم مدان، ورشيد أوكالي، تحيات رئيس الفاف شريف الدين عمارة، للسفير الجزائري عزوز باعلال.

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