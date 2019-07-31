مدان :”واحد ما يخلد فيها ومن ينشرون الشائعات ربي يهديهم”

عمل مناجير المنتخب الوطني “حكيم مدان” على تصفية حساباته مع الجميع، بعد الحديث عن علاقته السيئة مع “جمال بلماضي” مؤخرا.

وصرّح قائلا في هذا الشأن لإذاعة “توب راديو” :”جمال بلماضي قام بالعديد من التضحيات من أجل الإشراف على الخضر”.

وأضاف :”الكثيرون بذلوا مجهودات جبارة، ولكن جمال قام بالعمل الأكبر، والحمد لله من جهتي قمت بعملي على أكمل وجه”.

وأردف :”في حالة ما حدث تنظيم جديد، فمرحبا بأي شخص يُقدم الإضافة، هذا أمر لا يُقلقني”.

وواصل :”لا أحد سيخلد في منصبه، وأنا بطل إفريقيا، نحن هنا من أجل كرة القدم، ومن ينشرون الإشاعات ربي يهديهم”.