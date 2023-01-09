مدان: “وجهنا الدعوة لعدة شخصيات وأساطير كرة القدم لحضور افتتاح “الشان””

أكد مدير موقع الجزائر للجنة تنظيم الشان، حكيم مدان، توجيههم الدعوة للعديد من الشخصيات وأساطير لكرة القدم لحضور حفل الافتتاح.

وصرح مدان للتلفزيون العموومي الجزائري: “مثلما يحدث في جميع المنافسات التي تنظمها “الكاف”، قمنا بدعوة عدة أسماء لحضور افتتاح “الشان””.

كما أضاف: “هذه الطبعة من كأس أمم إفريقيا للمحليين ستشهد حضور العديد من أساطير كرة القدم الجزائرية، وغيرها”.

وتابع حكيم مدان: “كلفنا رؤساء كل موقع من المواقع الأربعة المعنية باحتضان الشان، لتعيين لاعبين من القدامى، لتوجيه الدعوات لقدامى لاعبي المنطقة”.