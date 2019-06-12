“مدان” يتحدث عن فضيحة “بلقبلة” الآخلاقية !!

تحدث مناجير المنتخب الوطني الجزائري الأول “حكيم مدان” عن قضية اللاعب المبعد “هاريس بلقبلة”.

وذلك لموقع “ديزاد فووت” على هامش الحصة التدريبية التي جرت أمسية اليوم الأربعاء.

“فيما يخص قضية اللاعب “هاريس بلقبلة” فقد طوينا الملف نهائيا وجميعكم يعلم القرار الذي إتخذه الناخب الوطني جمال بلماضي ورئيس الفاف خير الدين زطشي”.

“نحن متأسفون لبلقبلة لكن الأمر الذي قام به غير موجود عند تقاليد الجزائريين، نتمنى له كل الخير ونحن سنواصل التحضيرات بكل جدية”.

“رسالة هاريس بلقبلة التي بعثها اليوم كانت مؤثرة والأكيد أنه متأسف ونحن نعتذر لجمهورنا عن ماحدث”.