“مدان” يرد على إشاعة رحيله عن الخضر !!

فند المناجير العام للمنتخب الوطني الجزائري الأول “حكيم مدان” إشاعة رحيله عن بيت الخضر مؤكدا أنه تعود على مثل هاته الأمور.

وقال “مدان” أمسية اليوم الأربعاء.

“السينغال منافس قوي وهو من المرشحين للتتويج بكأس أمم إفريقيا لكن المقابلات لاتتشابه، نحن نحضر بجدية كبيرة والناخب الوطني جمال بلماضي يعلم ماينتظرنا”.

“تعودنا على مثل هذه الشائعات وأنا شخصيا تعودت عليها وأقول لمن يُروج لإشاعات رحيلي عن الخضر حسبي الله ونعم الوكيل”.

“أقول لهؤلاء الأشخاص ربي يهديكم أتركونا نعمل فنحن نتواجد في منافسة كبيرة تحتاج لكي نكون بكامل قوتنا”.

“أريد أن اتحدث عن كرة القدم وأنتم من تقولون لي مصدر هاته الإشاعة التي جاءت عشية مباراة مهمة”.