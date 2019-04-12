مدان يرد على المنتقدين: “الله يهديهم” !

رد “حكيم مدان” مناجير المنتخب الوطني على النقاد في الفترة الأخيرة، خاصة الذين يهاجمون المنتخب الوطني الجزائري.

وقال “مدان” في تصريح للإذاعة الوطنية: “في الأوقات الأخيرة نبحث دائما عن الأشياء البسيطة لكي نتحدث عنها”.

وأضاف: “هذه الجزائر ملك للجميع والفريق الوطني ملك للجميع والوطن كذلك، كفانا كذب”.

وتابع: “نحن قمنا بكل الأشياء التي يمكننا القيام بها، أطلب من البعض أن يخجلوا من أنفسهم وأن يتركوا الناس تقوم بعملها”.

وأردف: “من حق الجميع الانتقاد، لكن والله عيب.. الناس برا يضحكوا علينا”.

وختم كلامه: “لدينا نظرة شاملة على كل المدن التي ستستضيف كان 2019 ولدينا خطة أ وخطة ب وخطة ج، لسنا هنا من أجل السياحة”.