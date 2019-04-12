مدان يرد على المنتقدين: “الله يهديهم” !

الرياضة
  • -
  • 0
مدان يرد على المنتقدين: “الله يهديهم” !
بقلم أمير بهلول

رد “حكيم مدان” مناجير المنتخب الوطني على النقاد في الفترة الأخيرة، خاصة الذين يهاجمون المنتخب الوطني الجزائري.

وقال “مدان” في تصريح للإذاعة الوطنية: “في الأوقات الأخيرة نبحث دائما عن الأشياء البسيطة لكي نتحدث عنها”.

وأضاف: “هذه الجزائر ملك للجميع والفريق الوطني ملك للجميع والوطن كذلك، كفانا كذب”.

وتابع: “نحن قمنا بكل الأشياء التي يمكننا القيام بها، أطلب من البعض أن يخجلوا من أنفسهم وأن يتركوا الناس تقوم بعملها”.

وأردف: “من حق الجميع الانتقاد، لكن والله عيب.. الناس برا يضحكوا علينا”.

وختم كلامه: “لدينا نظرة شاملة على كل المدن التي ستستضيف كان 2019 ولدينا خطة أ وخطة ب وخطة  ج، لسنا هنا من أجل السياحة”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com