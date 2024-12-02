مدان يستذكر تتويجه بكأس الكاف مع شبيبة القبائل

استذكر اللاعب الأسبق، والمدير الرياضي الحالي لشبيبة القبائل، حكيم مدان، تتويجه بلقب كأس الكاف مع شبيبة القبائل.

ونشر مدان، عبر حسابه على منصة التواصل الإجتماعي “X”، صورة له حاملا مجسم كأس الكاف، الذي توج به مع شبيبة القبائل سنة 2000.

وأرفق مدان، هذه الصورة، بتعليق قال فيه: “كأس الكاف.. 1/12/2000- 01/12/2024″، في إشارة منه لمرور 24 سنة عن تتوجيه بهذا اللقب مع الشبيبة.

يذكر أن حكيم مدان، توّج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لسنة 2000، مع شبيبة القبائل، على حساب نادي الإسماعيلي المصري.