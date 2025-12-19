مدان يعلن استقالته من منصب المدير الرياضي لشبيبة القبائل

أعلن المدير الرياضي لشبيبة القبائل، حكيم مدان، استقالته من منصبه، عقب الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق أمام مضيفه وفاق سطيف بهدف دون رد، في المباراة التي جرت ضمن الجولة 13 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

وأبدى مدان حسرته الكبيرة للنتيجة، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يسير في الطريق الصحيح، حيث صرح خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة قائلا: “أريد الرحيل، نعاني كثيرا من أجل تحقيق نتائج جيدة، وسأسلم زمام الأمور لشخص أكثر كفاءة”.

وأضاف المدير الرياضي المستقيل: “لعبنا مباراة صعبة جدا أمام وفاق سطيف، وأعتقد أن التغيير قد يكون أفضل من أجل أن يقود شخص آخر الفريق إلى الطريق الصحيح”.

وتحدث مدان عن الصعوبات التي تواجه النادي في الفترة الحالية، قائلا: “نواجه العديد من الصعوبات، ورغم ذلك سأبقى كمناصر وفيا لشبيبة القبائل، وسأواصل مساعدة الفريق متى احتاجني”.

وختم حكيم مدان تصريحاته بالتأكيد على أن مصلحة النادي تبقى فوق كل اعتبار، مضيفا: “في عالم كرة القدم، ليس الأشخاص هم الأهم بل الفريق، وإن شاء الله يأتي الظرف الصحيح لشبيبة القبائل”.