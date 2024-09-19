مدان يكشف أسباب تأخر بودبوز ويصرّح: “خلونا نخدموا” 

أكد المدير العام لفريق شبيبة القبائل، حكيم مدان، اليوم الخميس، أن الإدارة كانت تنوي استقبال الوافد الجديد رياض بودبوز على طريقة الكبار. لكن صدمة إصابة الحارس مرباح غايا تسببت في ذلك.

وقال حكيم مدان في تصريح لـ”النهار” بمطار هواري بومدين: “قبل كل شيء، غايا مرباح تلقى إصابة خطيرة، نحن تحت الصدمة. لقد خضع إلى عملية جراحية والأمور جرت بخير”.

وأضاف مدان عن التحاق بودبوز المتأخر نوعا ما: “بودبوز أتمّ كل شيء، وكان يملك عقدا مع فريقه السعودي، رحبنا به. كنا نريد أن نخصّه باستقبال جيد، لكن تضامننا مع غايا مرباح حال دون ذلك”.

وأضاف نجم الشبيبة سابقاً: “الجميع يتابعنا رغم أننا لم نلعب في الوقت الراهن رابطة أبطال إفريقيا، نطالب الأنصار بالالتفاف حول هذا الفريق، ربي يهديهم وخلاص، أنا لم آتِ إلى الفريق لكي أطلب الملايير، جئت من أجل مشروع رياضي، لهذا أقول للجميع خلونا نخدموا”.