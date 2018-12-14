مدان يكشف تجنب الخضر للكارثة في رحلة الطوغو!!

كشف مناجير المنتخب الوطني الأول حكيم مدان عن عطب تقني أصاب طائرة الخطوط الجوية الجزائرية التي أقلت الخضر إلى العاصمة الطوغولية “لومي”.

وذلك بعد اللقاء الذي جمع زملاء النجم رياض محرز بالمنتخب الطوغولي الشهر الماضي في تصفيات كأس أمم إفريقيا المُقررة سنة 2019.

وقال مدان خلال نزوله ضيفا سهرة اليوم الجمعة على التلفزيون العمومي:”سأكشف لكم عن أمر حدث لنا بالطوغو خلال المباراة الأخيرة”.

“طائرة الخطوط الجوية الجزائرية التي أقلت الخضر إلى الطوغو أٌصيبت بعطب تقني بعد ساعة ونصف من إقلاعها من العاصمة “لومي” صوب الجزائر في رحلة العودة وهو ماأجبر طاقم الطائرة والوفد على العودة صوب مطار “لومي”.