مدان: “هذا هو الهدف المسطر مع زينباور والعنف في الملاعب سببه برامج تلفزيونية”

كشف المدير الرياضي لنادي شبيبة القبائل، حكيم مدان، اليوم الأربعاء، عن الهدف المسطر مع مدرب الفريق الجديد، جوزيف زينباور.

وصرّح حكيم مدان، لقناة النهار: “قمنا بوضع هدف التأهل لمشاركة قارية الموسم المقبل مع المدرب، جوزيف زينباور”.

وأضاف المتحدث: “تقدم اللاعب كانوتي، بطلب للإدارة ليغادر صفوف الفريق خلال الميركاتو الجاري، ونقوم حاليا بدارسة ملف اللاعب”.

وختم حكيم مدان حديثه بتوجيه انتقادات لبعض البرامج التلفزيونية الرياضية، معتبرا إياها أحد أسباب العنف في الملاعب: “العنف الذي نشهده في الملاعب يعود بنسبة كبيرة إلى البرامج التلفزيونية وبعض الأشخاص، ونسأل الله أن يصلح أحوالهم”.