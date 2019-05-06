«مداهمات» مكثّفة للمستشفيات لمواجهة «الحرڤة» في رمضان

عمليات التفتيش للوقوف على انضباط العمال ستتم طوال الشهر الفضيل

فتح تحقيق في احترام ساعات غسل الكلى في العيادات الخاصة

فتح مواعيد الختان بداية من اليوم على مستوى كافة مصالح الجراحة

ستباشر فرق من مديريات الصحة الولائية، زيارات تفتيشية إلى كافة المراكز الاستشفائية، من أجل الوقوف على السير الحسن لها.

ومدى التزام العاملين على مستواها بمواعيد العمل، خلال شهر رمضان المعظم، خاصة على مستوى أقسام الاستعجالات.

وحسبما أكدته مصادر رسمية من الوزارة، فإن المسؤول الأول عن القطاع، الدكتور محمد ميراوي، شدد على السير الحسن لأقسام الاستعجالات خلال شهر رمضان.

من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية، وتعزيز الاستعجالات الطبية والجراحية، باعتبارها أكثر المصالح التي تعرف استقبال عدد كبير من الحالات الحرجة.

خاصة حوادث المرور التي تسجل قبيل آذان المغرب، وحالات التسممات الغذائية التي تقع بعد الإفطار بسبب تناول مواد غذائية فاسدة كالمرطبات والمشروبات المجهزة.

وفي ذات السياق، أمر وزير الصحة بتكثيف الزيارات التفتيشية خلال الشهر المعظم، والتي ستجوب كافة المؤسسات الاستشفائية والعيادات متعددة الخدمات.

بالإضافة إلى العيادات الخاصة، للتحقق من سير عملها، والوقوف على مدى التزام عمال المستشفيات بالعمل.

فضلا عن التحقق من احترام ساعات غسل الكلى في العيادات الخاصة التي تعمد إلى التقليص من الوقت على حساب صحة المريض.

كما سيقوم المفتشون بمراقبة سير وعمل الصيدليات، والتحقق من التزام الصيادلة بالمناوبة الليلية، وفقا للجدول المسطر مسبقا.

وستكون مصالح طب النساء والتوليد، من بين المصالح التي ستكون محل متابعة دائمة، باعتبار تسجيل توافد حالات كثيرة.

إذ تم توجيه تعليمات لمنع تحويل الحوامل بين المستشفيات، وضرورة استقبالهن بالمؤسسة التي يقصدنها من دون تقييد جغرافي.

وفي ذات السياق، سيكون بإمكان الأولياء الراغبين في ختان أبنائهم، أخذ مواعيد لإجراء عمليات الختان التي ستتم طوال الشهر الفضيل عوضا عن أيام 26 و27 رمضان.

بسبب كثرة الطلبات والاكتظاظ الكبير الذي تعرفه، حيث يتم التنسيق مع الجمعيات والبلديات، مع حصر إجرائها على الجراحين فقط من دون غيرهم سواء في القطاع العام أو الخاص.