مداهمات واسعة ببلديتي جندل وخميس مليانة

نفذت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين الدفلى بالتنسيق مع مصالح أمن الولاية، مداهمة نوعية عبر إقليم بلديتي جندل وخميس مليانة.

وحسب بيان لذات المصالح، استهدفت المداهمات أوكار الجريمة والنقاط المشبوهة المستغلة من طرف مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة وعصابات الأحياء محيط الجامعات والمؤسسات التربوية.

كما تم استهداف وتتبع الأشخاص المبحوث عنهم والذين صدرت في حقهم أوامر بالقبض من طرف العدالة.

فيما تم التركيز كذلك على الجرائم المرورية خاصة المتعلقة بجنح تنسيق النقل. حيث تم مراقبة مركبات النقل الجماعي والدراجات النارية المخالفة لقواعد السلامة المرورية.

وتم خلال هذه العملية تسخير إمكانيات مادية وبشرية، تمثلت في الوحدات العضوية للكتيبتين. مدعمة بالسرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بعين الدفلى، فرقة الأبحاث، فرق الأمن والتحري. وكذا الثنائيات السينوتقنية بكل إختصاصاتها.

فيما ستتواصل هذه المداهمات عبر جميع أقاليم الولاية وهذا بهدف تجفيف منابع الجريمة. وتعزيز الأمن العمومي والمروري وضمان بيئة آمنة ومستقرة للمواطن.