مداهمات يومية لعناصر الـ “BRI” بسعيدة لمحاربة الجريمة

يقوم أفراد فرقة البحث والتحري بأمن ولاية سعيدة بتأمين المحيط وتوفير المراقبة والحماية للمواطنين خلال شهر رمضان الفضيل.

أين يقوم أفراد هذه الفرقة المختصة بعمليات مداهمة للمناطق المشبوهة قصد محاربة الجريمة بمختلف أشكالها والحد منها حفاظا على الشأن العام.

وبحسب أحمد حكيم ملازم أول بفرقة البحث والتحري، فإن العمل الذي يقومون به يتمثل في مراقبة الأشخاص المشبوهين.

إضافة الى تفتيش النقاط السوداء وتأمين كل الطرق عبر إقليم الإختصاص الشرطي بالولاية.

من جهته قال محمد حركات رئيس خلية الإتصال والصحافة، فإن أمن الولاية يجسد المخطط الخاص برمضان والمتضمن عديد النقاط.

وقد أبدى المواطنون رضاهم لمستوى السكينة والطمأنينة من خلال التواجد الكثيف لعناصر الأمن ليلا ونهارا حفاظا على الأشخاص والممتلكات.