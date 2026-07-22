مداهمة أمنية ببئر الجير تطيح بمطلوبين لدى العدالة وتحاصر أوكار الجريمة بوهران

نفذت مصالح أمن ولاية وهران ممثلة في أمن دائرة بئر الجير وبمشاركة مصالح الأمن الحضري السابع عملية أمنية واسعة. استهدفت عددا من النقاط السوداء والأحياء التي تشهد نشاطا إجراميا تنفيذا لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني. الرامية إلى مكافحة عصابات الأحياء والشبكات الإجرامية.

وقد أسفرت العملية عن إخضاع 198 شخصا للمراقبة الأمنية وفحص الهوية مع توقيف شخصين محل أوامر بالقبض. و12 شخصا محل أحكام وأوامر قضائية، إلى جانب توقيف 32 شخصا متورطين في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وحمل أسلحة بيضاء محظورة وغيرها من الجرائم.

كما شملت العملية مراقبة 96 مركبة أسفرت عن تسجيل 82 مخالفة مرورية و5 جنح مرورية فضلا عن حجز 14 غ من المخدرات. كانت مهيأة للترويج و217 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع. إضافة إلى مبلغ مالي يفوق 35.500 دينار من عائدات الترويج.

وفي إطار مراقبة الدراجات النارية، تم فحص 57 دراجة، مع تسجيل 22 مخالفة، وتحويل 20 دراجة نارية و10 دراجات كهربائية إلى المحشر لمخالفتها الإجراءات القانونية.

أما في مجال الشرطة العامة، فقد شملت المراقبة عددا من المحلات التجارية مع تسجيل مخالفة واحدة في هذا المجال.

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