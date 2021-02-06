مداهمة مزرعة تم تحويلها إلى قاعات حفلات سرية بوهران

داهمت عناصر من الأمن الحضري 14 بوهران، قاعة حفلات تزاول نشاطها بطريقة غير شرعية للمرة الثانية.

وذلك داخل مزرعة بحي اللوز، مع خرق إجراءات الحجر الصحي، أين تم تحويل 6 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 30 و45 سنة مع وضع مركبتين بالمحشر.

وتمت هذه للعملية استغلالا لمعلومات، تفيد بوجود قاعة حفلات متواجدة بمزرعة خميستي تنشط سرا باقامة حفلات زفاف ومأدبات عشاء.

أين قام صاحبها بغلق الأبواب الرئيسية وإطفاء الإنارة و الأضواء الخارجية للتملص من الأمن.

وفي حدود الساعة الواحدة ونصف صباحا تم توقيف سيارتين الأولى من نوع “بيجو براتنار” ، على متنها خمسة أشخاص.

والثانية من نوع “رونو كليو” كان على متنها شخص واحد، ليتم تحويلهم لمواصلة للتحقيقات.

أين أكدوا أنهم كانوا داخل قاعة الحفلات سالفة الذكر بحفل زفاف، ليتم اتخاذ ضدهم إجراء عدم احترامهم لمواقيت الحجر الصحي الجزئي.

وتغريمهم غرامة 10الاف دينار ووضع المركبتين بالمحشر.

واستكمالا للتحقيقات تبين ان صاحب قاعة الحفلات المدعو (خ.س) البالغ من العمر 67 سنة سبق واتخذ ضده إجراء اقتراح بالغلق.

وذلك منذ شهر ديسمبر 2020 كونه ينشط دون سجل تجاري ليتم تحرير ضده إجراء قانوني.