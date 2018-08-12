مداهمة مشتركة بين الشرطة والدرك في بئر توتة بالعاصمة

قامت مساء اليوم الأحد عناصر مشتركة بين الدرك الوطني والشرطة لدائرة بئر التوتة بعملية مداهمة للأماكن المشبوهة وبؤر الإنحراف.

حسب ذات المصالح قفد عرفت عدة أحياء لبئرتوتة غرب العاصمة في حدود الخامسة مساء وإلى غاية الثامنة والنصف ليلا عمليات مداهمة.

مداهمات تدخل في إطارالتوأمة الميدانية بين عناصر الشرطة والدرك الوطني قصد الحد من نسبة الانحراف والإجرام الناجم عن تعاطي المخدرات والمهلوسات.

وأيضا الانخراط في مجموعات مشبوهة تمتهن السرقة والتهديد بالسلاح الأبيض المحظور.

حيث قامت القوات المشتركة بكل من أحياء1310 و932 و1040 وحي RHB ببلدية تسالة، وكذا حي 1600 التابع لبلدية بئرتوتة.

تفتيش السيارات والدراجات النارية وكذا الأفراد المشتبه فيهم، ناهيك عن الأقبية والأسطح.

أين أسفرت العملية عن توقيف شباب حاملين للمخدرات واسلحة بيضاء محظور.

كما مت القبض على بعض العناصر المشبوهة اوالمبحوث عنها وتسليمها إلى المصالح المعنية من اجل المتابعة القضائية.

والهدف من هذه العملية المشتركة هو تأمين الأحياء السكنية والسهر الدائم لضمان السكينة العمومية ومحاربة كافة أشكال الجريمة.