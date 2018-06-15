مداومة متذبذبة للتجار بوهران خلال اليوم الأول من العيد

عرفت ولاية وهران خلال اليوم الأول من عيد الفطرتذبذبا في ضمان المداومة من قبل التجار، بالرغم من توفرسيارات الأجرة، وحافلات النقل.

إلا أن بعض المناطق بشرق المدينة تميزت بمداومة ضئيلة للمحلات التجارية على غرار بعض أحياء بئر الجير.

إضافة إلى إحتجاج العديد من المواطنين نقص محلات بيع المواد الاستهلاكية ضمن المداومة دون توفربعض المنتجات واسعة الطلب كالحليب.

حيث ضمنت معظم المخابز توفير كميات معتبرة من هذه المادة الأمرالذي ساعد في إختفاء ظاهرة بيع الخبزعلى حافة الطرقات بأسعارمضاعفة.

كما قام معظم المواطنين من إقتناء حاجياتهم سواء قبل أوبعد تأدية صلاة العيد صباحا لتجنب رحلة البحث عن الخبز .

في حين شهدت المنطقة الشرقية لوهران فإن الجهة الغربية ضمان ملحوظ لمداومة التجار.

خاصة وأن المنطقة تتميز بالأحياء الشعبية التي يقطن أصحاب محلاتها بنفس البناية كحي الصنوبر وحي البدر وغيرها.