مدراء العيادات الخاصة في قسنطينة يبدون استعدادهم للتكفل بالمصابين بكورونا

ترأس والي قسنطينة، اليوم الأحد، اجتماعا جمعه مع مدراء العيادات الخاصة والبالغ عددها 14 عيادة موزعة عبر اقليم الولاية.

وخصص الاجتماع لدراسة امكانيات العيادات الخاصة، للمساهمة في اطار مجهودات السلطات العمومية في محاربة تفشي فيروس كورونا ” كوفيد19″ .

وطلب الوالي من مدراء العيادات الخاصة ومديرية الصحة، حصر الامكانيات المتوفرة والمساهمة في عملية التحسيس بخطورة المرض، وضرورة اتباع الاجراءات الوقائية لمنع انتشاره.

كما اكد من جهة اخرى على تحسيس الاطباء الخواص بضرورة استمرارية الخدمة، خاصة بالنسبة لأصحاب الامراض المزمنة، مع ايجاد الميكانزيمات المناسبة لذلك.

و قد ابدى مدراء العيادات استعدادهم للتكفل بالمصابين بالوباء، في حال استدعى الامر ذلك، وكذا المساهمة في عمليات التحسيس والتوعية وأي مبادرة من شأنها المساهمة في مجابهة الوباء، على غرار عمليات تعقيم الكمامات، تدعيما للجهود المبذولة في هذا الاطار.