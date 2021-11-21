مدراء المؤسسات الصيدلانية مجبرون على التصريح بكميات المادّة الأولية والمخزون المتوفر

أعلمت وزارة الصناعة الصيدلانية المدراء التقنيين للمؤسسات الصيدلانية، أنّه بالإضافة إلى المعلومات الواجب التصريح بها أسبوعيا بخصوص حالات المخزونات للتصنيع. تم تحديث النموذج المتعلّق بهذه التصريحات.

وحسب بيان وزارة الصناعة الصيدلانية، اليوم الأحد، يحتوي النموذج الجديد على خانة إضافية. بخصوص التصريح بكميات المادّة الأولية المتوفرة بالموافقة لعدد وحدات البيع الممكن تصنيعها.

كما أكدت على إجبارية إرسال التصريح الأسبوعي للمخزون يوم الخميس من كل أسبوع قبل الساعة 12:00 نهارا إلى البريد الإلكتروني [email protected]

بالإضافة الى إجبارية إشعار وتبليغ مديرية اليقظة الإستراتيجية بأي تغيير في برامج الإنتاج في أجل أدناه 3 أشهر.

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