مدراء المؤسسات الصيدلانية مجبرون على التصريح بكميات المادّة الأولية والمخزون المتوفر
أعلمت وزارة الصناعة الصيدلانية المدراء التقنيين للمؤسسات الصيدلانية، أنّه بالإضافة إلى المعلومات الواجب التصريح بها أسبوعيا بخصوص حالات المخزونات للتصنيع. تم تحديث النموذج المتعلّق بهذه التصريحات.
وحسب بيان وزارة الصناعة الصيدلانية، اليوم الأحد، يحتوي النموذج الجديد على خانة إضافية. بخصوص التصريح بكميات المادّة الأولية المتوفرة بالموافقة لعدد وحدات البيع الممكن تصنيعها.
كما أكدت على إجبارية إرسال التصريح الأسبوعي للمخزون يوم الخميس من كل أسبوع قبل الساعة 12:00 نهارا إلى البريد الإلكتروني [email protected]
بالإضافة الى إجبارية إشعار وتبليغ مديرية اليقظة الإستراتيجية بأي تغيير في برامج الإنتاج في أجل أدناه 3 أشهر.
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وزارة الصناعة الصيدلانية تدعو المتعاملين لإيداع ملفات البرامج التقديرية للإستيراد لسنة 2022
أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية عن بدء عملية إيداع البرامج التقديرية لإستيراد المنتجات والتجهيزات الطبية لسنة 2022.
وجاء في مذكرة موجهة إلى المتعاملين الصيدلانيين نشرتاها على الصفحة الرسمية للوازرة على فايبسوك: “تنهي وزارة الصناعة الصيدلانية إلى علم جميع المتعاملين الصيدلانيين أن إيداع البرامج التقديرية لاستيراد المنتجات الصيدلانية والتجهيزات الطبية لسنة 2022 .يتم من 17 أوت إلى غاية 17 أكتوبر 2021 .
وأوضح نفس المصدر، أن عملية إيداع البرامج التقديرية للإستيراد تكون عبر المنصة. التي أنشئت لهذا الغرض من قبل مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية. غير أنه يتوجب على المدراء التقنيين أو ممثليهم تقديم الوثائق الأصلية المطلوبة في ملف طلب برامج الإستيراد. على مستوى مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط.
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وزارة الصناعة الصيدلانية: ضخ قرابة نصف مليون علبة من الأنسولين في السوق
أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية في اليوم العالمي لداء السكري المصادف لـ 14 نوفمبر، أن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الضرورية للتّكفل بهذا الداء متوفرة ومتاحة باستمرار. كما تم توفير قرابة نصف مليون علبة من الأنسولين.
وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، أكدت أنها قامت بسلسلة من الإجتماعات والمحادثات مع مخابر التزويد بالأنسولين بغية تحسين التنسيق والتفاوض. حيث نتج عن هذه الإجتماعات إنخفاض بنسبة 20 بالمائة في سعر الأنسولين المستوردة.
وأضافت وزارة الصناعة الصيدلانية، أن فاتورة إستيراد الأدوية إنخفضت وكذا مجموع نفقات صندوق الضمان الإجتماعي للتكفل بمرضى داء السكري. كما مكنت هذه الإجتماعات التنسيقية الهامة من الإسراع في إطلاق وحدتي إنتاج الأنسولين بالجزائر في أفق 2022
أما فيما يتعلّق بإحدى الأنسولين السريعة التي عرفت ضغطا في السوق، أوضحت الوزارة، أنه تم إستلام أزيد من 200 ألف وحدة في 9 نوفمبر 2021. وتم توزيع 100 ألف، وجاري تحرير 100 ألف أخرى.