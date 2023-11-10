مدراء المستشفيات بغزة.. ساعات معدودة وتخرج المستشفيات عن الخدمة

أفاد مدراء المستشفيات في غزة وشمال غزة، بأن ساعات معدودة تبقت قبل خروج المستشفيات عن الخدمة، بعد استنفاد محاولات تمديد عمل خدماتها. مناشدين المجتمع الدولي بالعمل على إدخال الإمدادات الطبية والوقود قبل حدوث “كارثة كبرى”.

وناشدت وزيرة الصحة مي الكيلة، الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف استهداف مستشفيات الشفاء والعودة والرنتيسي في قطاع غزة.

وقالت الكيلة في بيان إن استمرار قصف المستشفيات في قطاع غزة هو جريمة حرب. ويجب أن يتوقف فورا.

كما أضافت، أنه على المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته والعمل الفوري لوقف استهداف جيش الإحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والطواقم الطبية والإسعافية.