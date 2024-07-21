مدراء مخابر البحث في الجامعات الجزائرية يطالبون بتحسين ظروف العمل والنظام تعويضي

وجه مدراء مخابر البحث في الجامعات الجزائرية نداءً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبين بتحسين ظروف العمل. في مخابر البحث وإقرار نظام تعويضي يتناسب مع مسؤولياتهم المتعددة.

ووفقًا للطلب الذي وقعه مدراء المخابر البحثية، فقد أشاروا إلى تحملهم مسؤوليات تتجاوز مهام التدريس. وتشمل هذه المسؤوليات. إدارة احتياجات طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين. وضمان التكوين الأكاديمي، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة التعاون في القطاعين الاجتماعي والاقتصادي، ونشر المعرفة العلمية.

وأوضح المدراء أن المخابر تعاني من نقص في الموظفين الداعمين، سواءً كانوا إداريين أو تقنيين. مما يؤثر على سير العمل ويشكل عبئًا إضافيًا على المدراء ورؤساء الفرق.

وفي رسالتهم، طالب المدراء وزير التعليم العالي بعدة مطالب لتحسين أوضاعهم، منها:تثمين عمل مدراء المخابر ورؤساء الفرق وضرورة تقدير جهود المدراء ورؤساء الفرق وتحفيزهم للعمل بجد بالأضافة إلى تحفيز جهود الخبراء والباحثين وتشجيع وتحفيز الباحثين على مواصلة العمل البحثي.

من جهة اخرى طالب مدراء مخابر البحث بضرورة تخصيص ميزانية لدعم أنشطة الإدارة وتحسين ظروف العمل وتعزيز استقلالية المخابر وكذا تعزيز المخابر بفريق تسيير مكون من سكرتارية، مهندس مخبر، ومحاسب لتخفيف العبء على مدراء المخابر ورؤساء الفرق، مما يساهم في تحسين سير العمل والارتقاء بجودة البحث العلمي.

ويأمل مدراء مخابر البحث في استجابة سريعة وإيجابية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق هذه المطالب، مما سيساهم في تطوير البحث العلمي وتحسين جودة التعليم العالي في الجزائر.