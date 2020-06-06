مدراء مركزيون بوكالة عدل يتفقدون موقع 1573 سكن فايزي برج البحري

قام مدراء مركزيون بوكالة عدل بزيارة عمل وتفقد لموقع 1573 سكن عدل فايزي برج البحري.

واطلع المدراء عن مدى تقدم الأشغال بهذا الموقع، خاصة ما يتعلق بأشغال التهيئة الخارجية.

وتوجت الزيارة باسداء تعليمات للمدير الجهوي لوكالة عدل ومدير المشاريع ومكاتب الدراسات بحضور ممثل عن مكتتبي هذا الموقع.

وتمثلت التعليمات في الدفع بوتيرة الأشغال الداخلية بهذا الموقع خاصة 600 مسكن .

كما دعا المدراء الى الزام شركة الانجاز بإنهاء الأشغال لـ 473 وحدة سكنية في ظرف لا يتعدى شهر.

ودعا المدراء الى حل مشكلة ربط الحي بالأنبوب الرئيسي للماء الصالح للشرب في ظرف 24 سا القادمة.

وشدد المدراء على ضرورة التنسيق بين مدراء المشاريع ومكاتب الدراسات وشركة الانجاز.

وفي حال تأخر تقدم أشغال التهيئة الخارجية بهذا الموقع الوكالة، ستلجأ الى منحها لشركة مناولة .

كما دعا المدراء الى ضرورة الابلاغ عن اي مشكل قد يعيق عملية تقدم الأشغال.

وشدد المدراء على انتهاء أشغال الربط بالكهرباء والغاز وقنوات الصرف الصحي في ظرف لا يتعدى الشهرين في السكنات المتبقية بهذا المشروع .

من جهته اطمئن ممثلون مكتتبي هذا الحي بعد أن رافقوا المدراء المركزيين في زيارتهم التفقدية وأطلعوهم عن الإجراءات التي أتخذت للإسراع في وتيرة الانجاز.