مدربا الاتحاد وبلوزداد ينشطان ندوة صحفية

ينشط غدا الأربعاء، كل من مدرب اتحاد العاصمة، لامين ندياي، ونظيره من شباب بلوزداد، سليم سبع، ندوة صحفية، تحسبا لنهائي كأس الجزائر المرتقب بين الفريقين.

وستكون البداية، بمدرب الاتحاد، ندياي، الذي ستنطلق ندوته الصحفية بداية من الساعة 11:00. وذلك، بقاعة المؤتمرات “محمد صلاح” بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، الذي سيحتضن المباراة النهائية.

بينما ستنطلق الندوة الصحفية لمدرب “السياربي” سليم سبع، بعدها بنصف ساعة، أي في حدود الساعة 11:30.