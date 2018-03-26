مدربا النصر يختلفان بخصوص جابو

اختلف المدرب الحالي لنادي النصر السعودي، كرونسلاف يورسيتش، مع المدرب المستقبلي للفريق دانيال كارينيو، بخصوص الجزائري عبد المؤمن جابو.

حيث أشاد المدرب الحالي للنصر السعودي، كرونسلاف يورسيتش، في حواره مع الصحافة السعودية، بالدولي الجزائري عبد المؤمن جابو.

وصرح: “نملك لاعبين أجانب متميزين، على غرار جابو، لكن عدم الإنسجام بحكم قصر فترة تواجده في الفريق، جعلنا لا نستفيد من كامل إمكانياته”.

وتابع: “مع مرور الوقت أظهر انسجامه مع المحليين، ونتائج ذلك كانت واضحة في الثلاث مباريات الأخيرة”.

في المقابل، طالب المدرب المستقبلي للفريق دانيال كارينيو، من إدارة نادي النصر، التخلي عن خدمات جابو، الموسم المقبل إضافة للاعبين آخرين.

حيث كشف موقع “اليوم” السعودي، أن كارينيو، أبلغ رئيس النادي سعود سويلم، بعدم حاجته للثلاثي الأجنبي، سعد سهيل، ليوناردو بيريرا، إضافة لجابو.

ويبقى الأكيد، أن جابو، لن يواصل مغامرته في الدوري السعودي، بالنظر لتأكيد رئيس الوفاق حسان حمّار، استعادة لاعبه شهر ماي المقبل.