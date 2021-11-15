مدربة المنتخب الإيراني ترد على جدل “حارسة المرمى”

ردت مدربة المنتخب الإيراني للسيدات “مريم إيراندوست” على الجدل القائم حول جنس حارسة المنتخب الإيراني بسبب تشبيبهها بالرجال.

وردت إيراندوست على ذلك في تصريح لموقع “خبر أون لاين” الإيراني بالقول إن الأحاديث المنتشرة حول جنس حارسة المرمى هي “مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات”.

وانتشر الحديث في المواقع الاجتماعية والصحف العالمية عن حارسة مرمى المنتخب الإيراني، بعد المباراة التي جمعت منتخبي الأردن وإيران للسيدات، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا الذي سيقام في الهند عام 2022.

وقدم الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، طلبا رسميا إلى الاتحاد الآسيوي للكرة لكشف عن الجنس الحقيقي لحارسة مرمى المنتحب الإيراني للسيدات، بعد شكوك نحوها.

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