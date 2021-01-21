مدربة كرة قدم مهددة بالحبس بتهمة الضرب والجرح باستعمال سلاح أبيض

التمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة ظهيرة اليوم الخميس، تأييد العقوبة في حق مدربة كرة قدم، المتهمة “أ. أ” ،على خلفية متابعها بتهمة الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض.

وهي القضية التي راح ضحيتها زميلها مدرب و مسير نادي رياضي بباب الوادي، إثر مناوشات كلامية بينهما أثناء أوقات العمل.

وجاء في شكوى الضحية، حسب المناقشة التي جرت بغرفة الاستئناف، أنه تعرض إلى اعتداء على يد المتهمة استعملت فيه هاتفها النقال.

وخلف الاعتدء على الضحية إصابة على مستوى الوجه، نتج عنها عجزا طبيا مدته 10 ايام.

وصرحت المتهمة خلال مواجهتها بالوقائع المنسوب إليها وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، أنها لم تعمد إصابة الضحية والحاق الضرر به.

وأضافت أنها كانت في وضعية دفاع عن النفس، بعد تعرضها للاستفزاز، إثر خلاف معه.

وقالت المتهمة أن الضحية قام على حين غفلة بتغيير توقيت تدريب الفريق النسوي الذي تشرف عليه، والذي كان مبرمجا على الساعة 3 زوالا، ليجعله في حدود 12 ونصف ظهرا.

وأشارت إلى أن هذا القرار أثار غضبها فراحت تستفسره عن الأمر.

وحسبها، فإن الأخير قام بالرد عليها بصوت مرتفع ملوحا بيده، فقامت هي برفع يدها نحوه، ما تسببت في إصابته بهاتفها دون قصد.

كما اكدت المتهمة للمحكمة، أن الدعوى كيدية انتقامية، أراد بها الضحية تشويه سمعتها ومسارها المهني الحافل بالنجاحات لمدة 45 سنة.

خاصة تضيف المتهمة، وأنه بيوم الوقائع تصادف مع انعقاد الجمعية العامة، التي ترشحت فيها لتصبح مدربة وطنية لكرة القدم نساء، ملامسة من المحكمة تبرئتها.

وأضافت المتهمة، أن إكمال مشوارها الرياضي يستلزم أن تكون صفيحة سوابقها العدلية نظيفة.

إلى ذلك التمس الدفاع، إلغاء الحكم المستأنف والقاضي بإدانة موكلتها بشهرين حبسا نافذا،والتصدي من جديد ببراءة موكلتها من روابط التهم المنسوبة إليها.

وحدد المجلس النطق بالحكم الأسبوع المقبل.