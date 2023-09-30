مدرب آسي ميلان يجدد ثقته في عدلي

يواجه الفرانكو الجزائري ياسين عدلي، اليوم السبت، رفقة ناديه آسي ميلان، الضيف نادي لاتسيو، ضمن الدوري الإيطالي.

وكشفت إدارة آسي ميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم عدلي.

وقرر مدرب الميلان، تجديد ثقته في نجمه الجديد، بعد اقتناعه بالمردود الذي قدمه في المباراة الماضية أمام كالياري.

وسيكون الفرانكو جزائري ياسين عدلي، خلال مواجهة اليوم أمام لاتسيو، أمام فرصة لتأكيد أحقيته في مكانة أساسية ضمن تشكيلة الميلان.