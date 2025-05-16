مدرب آينتراخت فرانكفورت يشيد بفارس شايبي: “إذا لعب بإمكاناته فهو نجم استثنائي”

أشاد مدرب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، دينو توبمولر، بأداء لاعب الفريق والدولي الجزائري فارس شايبي.

مؤكدًا أنه يمتلك قدرات كبيرة تؤهله ليكون عنصرًا حاسمًا في تشكيلة الفريق.

وقال توبمولر، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، قبل مواجهة فرايبورغ، برسم الجولة الـ34 من البوندسليغا: “شايبي يضفي حماسًا رائعًا على أرضية الملعب. نريد أن نرى لقطات مثل تمريرته الحاسمة ضد سانت باولي بشكل أكثر انتظامًا. ونحن نعمل على ذلك. إذا قدّم في المباريات ما يستطيع فعله، فهو لاعب مميز حقاً”.

ويعكس هذا التصريح ثقة الجهاز الفني في اللاعب الدولي الجزائري الشاب، فارس شايبي، الذي أظهر لمحات فنية مميزة خلال مشاركاته مع فرانكفورت. خصوصًا في لقاء كأس ألمانيا أمام سانت باولي، حين قدّم تمريرة حاسمة أظهرت إمكاناته الكبيرة في صناعة اللعب.

ويعوّل النادي الألماني على تطور أداء شايبي خلال الفترة المقبلة ليكون أحد ركائز الفريق الأساسية في الدوري الألماني والمنافسات الأوروبية. خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق.

من جهته، يسعى شايبي إلى مواصلة التألق وتثبيت قدميه مع ناديه. في خطوة هامة على طريق تعزيز مكانته ضمن صفوف المنتخب الجزائري، الذي يعوّل عليه كثيرًا في الاستحقاقات الدولية القادمة.