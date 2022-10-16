مدرب أجاكسيو يرمي الورود على بلايلي بعد تألقه أمام تروا

آشاد مُدرب فريق أجاكسيو الفرنسي، أولفييه بونتالوني، بالنجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، بعد تألقه أمام تروا.

حيث قال، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء الدوري الفرنسي الذي جرى أمسية اليوم الأحد.

“نعرف جميعا قدرات يوسف بلايلي، بالنسبة لنا هو إضافة هائلة، لدينا الحظ بامتلاك لاعب بمثل هاته الامكانيات في تشكيلتنا”.

ويُذكر أن بلايلي شارك اليوم بديلا لأول مرة بقميص فريقه الجديد وساهم في هدف أجاكسيو.