مدرب أستون فيلا يكشف سبب إعجابه ببن رحمة

الرياضة
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مدرب أستون فيلا يكشف سبب إعجابه ببن رحمة
بقلم إسماعيل عشاش

أشاد دين سميث، مدرب أستون فيلا، مُطولا بالدولي الجزائري سعيد بن رحمة، وهو الذي كان وراء جلبه لبرينتفورد سنة 2018.

وصرّح التقني البريطاني لشبكة “سكاي سبورتس” قائلا :”لقد كُنا محظوظين في برينتفورد لأننا إكتشفنا بن رحمة مُبكرا في فرنسا”.

وواصل :”لقد كان ينشط مع شاتورو على شكل إعارة من نيس،  وأعجبت كثيرا بما شاهدته منه حينها، لنسارع لضمه لصفوفنا”.

وأردف :”إنه يمتلك كل شيء، وكنت واثقا من نجاحه رغم أن بعض اللاعبين يحتاجون لوقت للتأقلم عندما يُغيرون الدوري”.

وتأتي هذه التصريحات، في وقت يُصر فيه ذات المدرب على خطف الجناح الطائر من جديد، وجلبه لنادي أستون فيلا هذه الصائفة.


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