مدرب أف سي باريس: “شرقي وقبّال في كامل الجاهزية قبل كأس إفريقيا”

عبّر مدرب نادي أف سي باريس، ستيفان جيلي، عن ارتياحه الكبير لجدية لاعبيه الجزائريين سمير شرقي وإيلان كبّال، مؤكدًا ثقته التامة في التزامهما قبل أسابيع من انطلاق المنافسة القارية “كأس أمم إفريقيا 2025”.

وحول التأثير المحتمل للبطولة الإفريقية على الجولات الأخيرة من مرحلة الذهاب في الدوري الفرنسي، قال جيلي خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم قبل مواجهة نادي ليل يوم في منافسة الليغ 1 “لا أشك إطلاقًا في التزامهما مع باريس FC حتى آخر مباراة سيلعبانها قبل كأس إفريقيا. فهما محترفان ومنافسان من الطراز الرفيع، وأعرف أنهما سيقدمان أقصى ما لديهما”.

وأوضح المدرب الفرنسي أن رغبة اللاعبين في الظفر بمكانة ضمن القائمة النهائية للمنتخب الوطني الجزائري تشكل دافعًا قويًا لهما، مضيفًا: “طموحهما في حمل ألوان المنتخب يمنحهما حافزًا إضافيًا لتقديم أفضل المستويات”.

ويأمل شرقي وقبّال، اللذان يقدمان عروضًا مميزة هذا الموسم، إلى حجز مكان لهما في تشكيلة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش التي ستشارك في نهائيات كأس إفريقيا، بينما يعوّل أف سي باريس على استمرار نفس الروح التنافسية لضمان نتائج إيجابية قبل فترة التوقف الدولية.