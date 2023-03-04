مدرب أنجي: “شتي تأثر بما يقال عنه ولكنه جاهز لمباراة الغد”

أكد مدرب نادي أنجي الفرنسي، عبد العزيز بوحزامة، بأن لاعبه الدولي الجزائري، إلياس شتي، يعيش وضعية نفسية صعبة بسبب ما يقال عنه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويواجه شتي، اتهامات بالتورط في فضيحة أخلاقية، في فرنسا، وهي القضية التي صنعت جدلا واسعا نهاية الأسبوع الماضي، وتقرر بسببها استدعاؤه للمثول أمام القضاء الفرنسي شهر أفريل المقبل.

وخرج مدرب أنجي، بوحزامة، للدفاع عن لاعبه من حملة التشويه التي تلاحقه، وذلك، خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم السبت، قبل لقاء الغد أمام مونبولييه، في الجولة 26 من الليغ1.

وقال بوحزامة، إن ما حدث مع شتي، يدخل في إطار الحياة الشخصية، مضيفا: “بالنسبة له لا يوجد أي شيء سيء، ويتحمل كامل مسؤولياته فيما حدث”

كما أوضح ذات المتحدث، بأن أصعب شيء بالنسبة للاعبه، هو ما يقال عنه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار بوحزامة، في هذا الصدد، إلى أن الدولي الجزائري، يحظى بحب كبير في النادي، لكن ما يقال عنه قاس جدا، إلا أن ذلك، لن يؤثر على الفريق، على حد قوله.

وفي المقابل، أكد مدرب أنجي، بأن شتي، تدرب بشكل عادي مع المجموعة أمس الجمعة، وختم: “إذا كان عليه أن يبدأ لقاء مونبولييه كأساسي، فسيفعل…لا يوجد أي مشكل”.