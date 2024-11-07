مدرب أنجي يشيد بإمكانيات عبداللي وينتظر منه التألق أكثر

أشاد مدرب أنجي، ألكسندر ديجو، بإمكانيات لاعبه الدولي الجزائري، حيماد عبداللي، بعد تألقه اللافت منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي.

حيث خاض، عبداللي حيماد، مع فريقه في الدوري الفرنسي، عشر مواجهات لحد الآن كلها أساسيا. بمجموع 884 دقيقة، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف.

وصرّح مدرب أنجي، ألكسندر ديجو، اليوم الخميس، لوسائل الإعلام الفرنسية، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان، في إطار الجولة التاسعة من الليغ1 : “عبد اللي ليس في قمة قدراته، وأنا كنت دوما أؤمن بقدراته، وأعتقد أنه لا يدرك إمكانياته الكبيرة التي يمكنه تقديمها”.

وأضاف المتحدث: “عبداللي قادر على القيام بعمل أفضل، إنه يكتسب الثقة في نفسه، وهذا هو المهم”.

للإشارة، سجل صانع الألعاب، حيماد عبد اللي، عودته إلى المنتخب الوطني، تحسبا لخوض مواجهتي، غينيا الاستوائية وليبيريا. في إطار الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا. بعد غياب دام لأكثر من 14 شهراً.

وتعود آخر مشاركة للاعب مع الخضر إلى تاريخ السابع سبتمبر من سنة 2023. في عهد الناخب الوطني السابق جمال بلماضي. برسم مواجهة منتخب تنزانيا في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.